Movieplayer.it - Razzie Awards 2025: Madame Web vince tre premi, Francis Ford Coppola ringrazia per il riconoscimento

Leggi su Movieplayer.it

I vincitori deisono stati annunciati eWeb ha ottenuto tre, mentreha volutore dopo essere stato proclamato Peggior Regista.Web ha conquistato ben 3, tra cui ilcome Peggiore film dell'anno. Tra i vincitori c'è persinoche ha condiviso un post su Instagram accettando con orgoglio ilo come Peggiore Regista grazie al suo Megalopolis. Ilmento diais Tra i vincitori di questa edizionedeis ci sono inoltre Dakota Johnson e Jerry Seinfeld come peggiori attori, e Joker: Folie à Deux che è stato proclamato Peggior Sequel e Peggior coppia sullo schermo per l'interpretazione di Joaquin Phoenix e Lady Gaga.ha dichiarato online: .