Razzie Awards 2025 | i vincitori Francis Ford Coppola ringrazia per il premio al peggior regista

Leggi su Cinefilos.it

: i” per ilalGli Academysi terranno domenica sera e, come ormai da tradizione, è appena stata svelata la lista completa dei “” dei. Madame Web ha ottenuto tre vittorie per “film”, “sceneggiatura” e un meritatissimo “attrice” per la protagonista Dakota Johnson. Non è stato l’unico adattamento di fumetti a vincere un, però, dato che Joker: Folie à Deux ha ottenuto il “sequel” e il “cast” per Joaquin Phoenix e Lady Gaga.La stragrande maggioranza delle celebrità e dei registi ignora i, e pochi giornalisti hanno il coraggio, comprensibilmente, di chiedere alle celebrità delle loro “vittorie”. Tuttavia,, che si è aggiudicato il” per il suo Megalopolis stroncato dalla critica, ha rilasciato oggi una feroce replica sui social media.