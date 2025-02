Ilrestodelcarlino.it - Rari Nantes chiama le nuove leve. In arrivo il Trofeo Nuoto per Tutti

In riviera laRomagna ha organizzato il ’per’, un evento dedicato alle giovani atlete che si sono avvicinate al mondo delartistico negli ultimi due anni. La competizione si svolgerà domenica 16 marzo presso la piscina comunale di Cesenatico. Il ’per’ nelle intenzioni degli organizzatori è una importante opportunità per le atlete emergenti di mettersi alla prova in un contesto competitivo, ma al tempo stesso stimolante e inclusivo. Le gare si svolgeranno nella formula della ’Vasca Obbligata’, un format specificamente progettato per incoraggiare le nuotatrici a eseguire una serie di elementi prestabiliti in sequenza. Questa modalità favorisce l’apprendimento delle tecniche di base di questa specialità del, consente anche di sperimentare la bellezza e l’arte delsincronizzato, promuovendo la creatività e l’espressione individuale di ciascuna bambina e ciascuna ragazza.