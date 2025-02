Lanazione.it - Rapina nella notte: spinge a terra un uomo per rubargli il portafogli

Firenze, 28 febbraio 2025 – Mentre rientra a casa viene avvicinato da un giovane di 19 anni che loe poi gli ruba dalle tasche ile gli effetti personali. È successo intorno alle ore 1 didi venerdì 28 febbraio in via Baccio da Montelupo, vicino all’Isolotto. La vittima è undi 69 anni. Una pattuglia dei carabinieri, allertata da una persona che aveva assistito ai fatti, è riuscita a intervenire immediatamente e a individuare il giovane, 19 anni tunisino, che si era dato alla fuga. Raggiunto dai militari, ha cercato di disfarsi di quanto aveva rubato al signore. Bloccato, il ragazzo è stato arrestato pere portato nel carcere di Sollicciano. La vittima, che non ha richiesto le cure sanitarie, ha potuto riavere indietro i suoi beni. Un altro intervento dei carabinieri oggi a Firenze.