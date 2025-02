Sportnews.eu - Ranking Atp, Zverev fatica ancora: Sinner resta primo

Saranno tre mesi di attesa per il miglior tennista al mondo che, oltre ad allenarsi con continuità, guarderà con attenzione i risultati dei rivaliAlexander(Instagram)Saranno mesi di attesa per Jannik. Il miglior tennista al mondo, dopo il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol, è costretto a stare fuori dai campi per i prossimi tre mesi e rientrerà solamente ad inizio maggio per gli Internazionali di Roma. Tanti i tornei che il classe 2001 salterà, su due diverse superfici: dopo gli ultimi Master 1000 sul cemento di questa prima parte dell’anno di Indian Wells e Miami, il circuito si sposterà in Europa per iniziare la stagione sulla terra e Jannik non sarà presente ai due Master 1000 di Montecarlo e Madrid oltre che al 500 di Barcellona.L’attesa di Jannik e un occhio alla classificaJannik(Instagram)Di certo il tennista di San Candido sfrutterà questo stop per riprendere al meglio la propria condizione fisica per affrontare la seconda parte di stagione.