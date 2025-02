Justcalcio.com - Ranieri si alza a Roma … e minaccia atletico

Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Ora che è di moda parlare di razzi, si potrebbe direDi ClaudioÈ simile a uno. Non perdono nella serie A dal 15 dicembre (2-0 prima del CESC) e si trovano in una fase tracciata che pochi hanno aspettato dopo l'inizio della debacle del corso. Per salutare Rossi e Ivan Juric per uscire da una leggenda come. e "Renacer".A 73 anni, Claudioha già fatto tutto ciò che doveva fare nel calcio. È rispetto in tutta Europa e non ha nulla da dimostrare. Ma diceva sempre che sarebbe tornato solo per due club: Cagliari . e. E entrambi lo hanno chiamato. Ed entrambi salvati. Ai Sardo, furono ascesi miracolosamente e li tenevano nella serie A;lo sta sollevando da una crisi molto grave.