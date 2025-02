Unlimitednews.it - Ranieri “Il tecnico lo sceglierà la proprietà, Fabregas top”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi hanno preso anche con il compito di scegliere il nuovo allenatore. Io posso consigliare ma poi sarà il presidente o laa dire questo e quello. Il mio compito è dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma, poi sarà laa scegliere. I ragazzi sanno che siamo tutti sotto esame. Hanno sofferto molto nella parte centrale del campionato e adesso stanno raccogliendo i frutti del lavoro fatto. A me non dà fastidio che se ne parli, neanche alla squadra. Voi della stampa potete sbizzarrirvi”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Claudio, in vista della sfida contro il Como valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A 2024/25, a proposito della scelta del nuovo. “De Rossi è un grande allenatore, deve fare il suo percorso.