Tvplay.it - Ranieri ha scelto il suo erede: contatti già avviati

Fra i candidati alla panchina della Roma per la prossima stagione sportiva, starebbero aumentando le quotazioni sopratutto di un profilo: l’entusiasmo intorno al suo nome aumenta.La prima idea dei Friedkin per la Roma del prossimo anno è da accantonare. Prima di studiare un profilo interessante fra quelli in giro, infatti, la società dei texani aveva provato a convincere ancora una volta Claudioa guidare la squadra per un anno ulteriore. Dan Friedkin pare avesse avanzato anche la proposta formale, declinata dall’allenatore dopo avervi riflettuto.hail suogià(LaPresse) – tvplay Claudiorispetterà gli accordi presi al momento del ritorno: resterà nel club ma assumendo la figura di consulente senior per tutte le questioni sportive che riguarderanno la Roma.