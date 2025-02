Calciomercato.it - Ranieri conferma: “Farò i nomi, il nuovo allenatore lo sceglieranno i Friedkin”

Il tecnico giallorosso parla in conferenza stampa prima della sfida al Como: molte le domande sul nome del successoreRuolino di marcia da primato per la Roma di Claudioche nel 2025 è la formazione di Serie A che ha fatto più punti. I capitolini sono ora chiamati a continuare la scalata della classifica in attesa degli ottavi di Europa League.: “, illo” (LaPresse) – Calciomercato.itC’è il presente che chiama, ma nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Como, è il futuro a prendersi la copertina. Numerose le domande fatta a tecnico di Testaccio sul possibiledella Roma e sul suo ruolo di direttore tecnico: “La Roma mi ha preso anche con la mansione di scegliere il mio successore. Posso consigliare, poi saranno ia dire questo o quello – le parole dicheno le anticipazioni di Calciomercato.