Ilfattoquotidiano.it - Ramadan, al via il mese di digiuno e preghiere: cosa prevede e perché la beneficienza ha un ruolo centrale

Parte sabato primo marzo il, ilsacro per i musulmani dedicato alla preghiera e alla spiritualità. Infatti, dalle prossime ore, milioni di fedeli in tutto il mondo, compresi circa 1,6 milioni in Italia, osserveranno ildall’alba al tramonto, astenendosi da cibo, bevande e rapporti sessuali, salvo esenzioni per motivi di salute o età avanzata. Ildurante ilha un duplice significato per i musulmani : serve a purificare corpo e spirito, aiutando i fedeli a concentrarsi sulla propria fede, ed è un atto di rinuncia che ricorda la condizione dei meno fortunati. Oltre al, anche la carità ha un: moschee e associazioni benefiche offrono pasti gratuiti ai bisognosi, organizzando grandi tavolate nelle strade.Il Corano stabilisce che chi è impossibilitato a digiunare per malattia o altre condizioni può compensare con un’elemosina pari al valore di un pasto (circa 7 euro) per ogni giorno non osservato.