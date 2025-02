Nerdpool.it - Rakuten Tv: le novità di marzo 2025! Tutti i nuovi arrivi in Italia!

Tv rende disponibile in piattaforma un’offerta variegata che va dagli ultimifreschi di botteghino, ad una library AVOD ricca di generi diversi, fino a una varietà di canali FAST tematici che soddisfano ogni interesse.Nella sezione TRANSACTIONAL arriva Anora, il film di Sean Baker già Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes che ha fatto incetta di riconoscimenti in questa stagione dei premi, ottenendo anche sei nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film. Anora è una giovane spogliarellista di Brooklyn che si sposa con Vanya Zakharov, figlio di un oligarca russo; la pellicola esplora le sfide del loro rapporto tra illusioni dorate e realtà crude, offrendo una riflessione sulla ricerca di un senso nella vita.È già disponibile in piattaforma The Substance, body horror molto apprezzato dalla critica che ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes ed è valso a Demi Moore il Golden Globe come Miglior Attrice in un Film Commedia o Musicale; nel film, la Moore interpreta un’attrice in declino che, superata la soglia dei 50 anni, si trova a dover lottare contro l’immaginario comune secondo cui una donna non ha il diritto di invecchiare.