Rai in subbuglio: scintille in Vigilanza e braccio di ferro sulle nomine

Nervi tesi in Rai. Lo stallo incontinua, con un feroceditra maggioranza e opposizione, in una partita che si intreccia con leche l’amministratore delegato Giampaolo Rossi si appresta a fare e con la riforma della tv pubblica ferma in VIII commissione del Senato.Il pressing di Floridia per audire Rossi ine il muro di FdIMa partiamo dalla, dove mercoledì sera si è consumato l’ennesimo corpo a corpo tra partiti. In ufficio di presidenza Barbara Floridia ha provato a forzare la mano per arrivare a una convocazione straordinaria della commissione, che può essere richiesta, secondo l’art. 4 del regolamento, da solo un quarto dei 40 membri (10 parlamentari). L’obiettivo è “audire” Rossi che, da quando è al timone dell’azienda, non è mai stato sentito in