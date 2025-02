Napolitoday.it - Ragazzo accoltellato durante una lite: 18enne denunciato

Leggi su Napolitoday.it

Unè statoper averun coetaneounaa Portici, in provincia di Napoli. Nella nottata di mercoledì gli agenti del Commissariato Portici sono intervenuti in via Libertà per la segnalazione di una rissa.Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un.