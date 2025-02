Dday.it - Radeon RX 9070 ufficiale con RDNA4. AMD: “Ci concentriamo su quello che vogliono i gamers”

AMD annuncia la sua famiglia di scheda video per rispondere al lancio, non troppo liscio, di NVIDIA. Sono due schede di fascia media che vengono proposte ad un prezzo più abbordabile. Ma non bassissimo, perchè parte da 549 dollari più tasse..