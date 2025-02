Lanazione.it - Raccolta firme per il referendum sulla sanità. Ieri gazebo a Montevarchi

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Sono stati molti i cittadini che hanno apposto la loro firma per la richiesta di unconsultivoregionale. Lasi è svoltamattina al mercato di. In tanti si sono presentati alallestito in Piazza Marchesi, voluto dal Sindaco Silvia Chiassai Martini a conferma del forte interesse per l’obiettivo espresso dal quesito: "Siete favorevoli alla revisione delle tre mega Asl?". Presenti alla, oltre al sindaco che dal 2015 è in prima linea per questa battaglia, anche il consigliere comunale Giacomo Brandi, la coordinatrice della Lega Valdarno Gemma Peri e il rappresentante del Comitato di Podere Rota Andrea Battinelli. "Da diversi giorni è in corso la mobilitazione per il- ha dichiarato il Sindaco - Oggi ho constatato che le persone sono informate e attente, anche quelle più anziane.