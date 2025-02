Ilgiornale.it - Rabbino capo, vertici Ucei e testimoni della shoah, Lerner unisce gli ebrei italiani: tutti contro di lui

Il manifesto su Gaza stroncato anche dal mondo ebraico di sinistra. Di Segni lo boccia: «Purtroppo non sempre si può dire una “buona firma"» . La sopravvissuta ai campi di sterminio Edith Bruck: «Sbagliato. Non è pulizia etnica». Molti critici anche i figli di Liliana Segre, che non ha aderito