Questo video non mostra un migrante che spacca gli schermi dell’aeroporto di Fiumicino

Circola undove un uomocon un martello glidi un aeroporto. Secondo la narrazione proposta dagli utenti, la scena sarebbe stata filmata presso lo scalo di Roma. Non si trovano riscontri da parte dei media, sia locali che nazionali, un elemento che ci porta a considerare la possibilità che si tratti di un altro aeroporto, in Italia o nel mondo. Infatti, la verifica ci ha portati in Sudamerica.Per chi ha frettaL’area presente nel filmato non risulta simile a nessuna di quelle presenti all’aeroporto romano.Le segnaletiche risultano scritte in spagnolo.La scena è stata ripresa in Cile, all’aeroporto di Santiago.AnalisiIlcircola con una scritta: «Aeroporto23/02/2025». L’utente che lo condivide scrive: «Voleva solo il posto vicino al finestrino».