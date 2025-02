Ilgiorno.it - "Questo territorio è una lavanderia e nessuno fa niente"

A Monza, insieme a Cinisello e Trezzano Rosa, c’erano i magazzini per una rete di spaccio per tutta la Lombardia. Nelle 688 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare emerge con chiarezza la totale libertà e discrezionalità dipersonaggio (Marco Malugani, ndr), senza che, per almeno due anni, si sia accorto di nulla. Da tempo sia il Comitato San Fruttuoso Bene Comune e la Consulta di Quartiere 9 hanno segnalato all’amministrazione comunale la gestione allegra del Centro Sociale. sarebbe utile e necessario un commissariamento della gestione del centro e una commissione comunale che possa verificare tutte le problematiche aperte. Marco Fraceti, come al solito, non le manda a dire. Il presidente dell’Osservatorio Antimafie di Monza e Brianza, è sferzante. La scoperta che in un centro che si occupa di reinserimento sociale e offre alloggi a prezzi calmierati alle persone fragili fosse in piena attività un boss del narcotraffico fa male.