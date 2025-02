Terzotemponapoli.com - Questo Napoli verso l’Inter: parla Corrado Orrico. E su Conte…

Leggi su Terzotemponapoli.com

-Inter, meno uno: ne hato, opinionista di Sky Sport ed ex allenatore del, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Che partita si aspetta trae Inter, soprattutto dal punto di vista tattico? Pensa che ilgiocherà con un 5-2 o riproporrà il 4-3-3?“Conte e Inzaghi si sfideranno anche sul piano tattico, ma enormi differenze tra le due squadre non ce ne sono. Forseha una maggiore convinzione nel gioco, perché la sta costruendo da qualche anno. Mentre Conte è ancora in una fase di transizione tra un sistema e l’altro. Poi, c’è da considerare che ilha perso un fuoriclasse assoluto, quale è Kvaratskhelia, epotrebbe fare la differenza. Tuttavia, sarà il campo a decidere.