"Questa scultura è il mio autoritratto"

L’originale installazione-in argilla dell’artista camerunense Victor Fotso Nyie è protagonista del secondo progetto di Spazio Neutro al Mar – Museo d’arte della Città di Ravenna, dove il pubblico potrà ammirarla fino al prossimo 2 giugno. L’opera si intitola ‘Re-connexion’ e, attraverso la rilettura delle tradizioni e simbologie africane, indaga il tema dell’identità, intesa nella sua più ampia definizione: ‘Io sono l’altro’. "Ho creato un rapporto molto intimo tra il lavoro, il mio fare arte e il pubblico – spiega l’artista –. Sono partito dall’argilla, che ben rappresenta le mie origini, come elemento organico, vivo, offrendo ai visitatori l’opportunità di toccarla. A conclusione della mostra utilizzerò la terra, manipolata e intrisa dell’energia dei visitatori, per comporre una nuova, come gesto di restituzione emotiva dell’esperienza tattile, olfattiva e visiva del pubblico.