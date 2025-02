Questa è una pessima notizia Grande Fratello Mattia deluso dalla decisione sui concorrenti fuori

Leggi su Caffeinamagazine.it

Federico,e Maria Teresa hanno ricevuto un misterioso messaggio nel primo pomeriggio di oggi. Quella che sta trascorrendo è una giornata particolarmente atipica nella casa del, i veterani hanno ricevuto il permesso di uscire a pranzo sollevando non poche critiche. L’esperto di gossip e tv, Alessandro Rosica, ha ad esempio protestato così.>> “A me non lo fate”., Lorenzo scopre tutto su Shaila e affronta gli altri in giardino“Ormai fanno quello che vogliono. Sembra un campeggio estivo, ma va va”. E altri telespettatori hanno puntato il dito contro Lorenzo, che dopo la sfuriata con Shaila secondo loro non avrebbe meritatogiornata, lettera dei veterani a Federico e Maria TeresaIgnari della situazione,Fumagalli e Maria Teresa Ruta trovano finalmente la lettera dei loro compagni d’avventura veterani.