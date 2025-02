Lanazione.it - Quelli che cambiano vita. Dal petrolio alla fattoria, creando un pollaio che si gestisce da solo

Campagnatico, 28 febbraio 2025 – Dalle turbine utilizzate per l’estrazione dia unnel cuore della Maremma dove le porte si aprono da sole e le galline sono libere di muoversi all’aperto, per poi rientrare al crepuscolo. Lui è Alberto Bonardi, ingegnere genovese, ma anche pescatore, alpinista e velista, affascinato dbellezza della natura, e attentosua vulnerabilità. Circa dieci anni fa ha deciso, insieme a sua moglie, di cambiare, ha abbandonato gli uffici di una grande azienda meccanica toscana e ha iniziato a canalizzare tutta la sua passione in quella che è diventata l’azienda biologica di famiglia: “ Le Solaie”, a Campagnatico. Qui alleva polli ruspanti, li macella (sotto la supervisione e controllo Asl) e li rivende in tutta Italia. In Toscana li consegna direttamente lui, fuori regione spedisce con corrieri refrigerati.