Ilrestodelcarlino.it - Quarto guasto in due mesi. Rotta la condotta del gas: "Non ne possiamo più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non finiscono i problemi per Porto Fuori. Non solo il disagio dovuto alla chiusura di via Stradone al traffico, principale via di collegamento con la città, per sei, ma, per la quarta volta in duee mezzo, i lavori di Anas per il rifacimento del ponte della Classicana hanno causato anche la rottura di una. Quattro rotture che hanno causato problemi nell’erogazione dei servizi di base nella località. Per tre volte la rottura aveva riguardato l’acqua; ieri invece è toccato al gas. Ladove si è verificata la rottura è quella che passa sotto a via Classicana, accanto al ponte. Le irregolarità nell’erogazione hanno riguardato tutta l’area di via Margotti (circa 30 utenze) e via Stradone (civici da 62 a 74 e da 67 a 79/c). Le squadre di pronto intervento di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica, sono subito intervenute per mettere in sicurezza l’area e hanno provveduto alla riparazione della rottura.