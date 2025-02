361magazine.com - Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 28 febbraio

, nuovo appuntamento: ecco ledi2828, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri affronta il giallo di Pierina Paganelli. Ormai si è arrivati al tutti contro tutti, in via del Ciclamino. Valeria Bartolucci attacca Manuela e Loris Bianchi, che rispondono alla donna punto per punto.Gli inquirenti, intanto, hanno svelato le contraddizioni di Louis Dassilva.Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Saman Abbas: per la sua morte sono stati condannati all’ergastolo, in primo, i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni di reclusione lo zio Danish Hasnain. Ieri è iniziato il processo d’Appello, anche per i due cugini della ragazza, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, già assolti in primo