Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 febbraio 2025

di, 28Questa sera, venerdì 28, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri affronta il giallo di Pierina Paganelli. Ormai si è arrivati al tutti contro tutti, in via del Ciclamino. Valeria Bartolucci attacca Manuela e Loris Bianchi, che rispondono alla donna punto per punto. Gli inquirenti, intanto, hanno svelato le contraddizioni di Louis Dassilva. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Saman Abbas: per la sua morte sono stati condannati all’ergastolo, in primo, i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni di reclusione lo zio Danish Hasnain.