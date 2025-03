Nonsolo.tv - Quanto guadagna Dario Moccia? Lo streamer italiano che ha conquistato la cultura pop/nerd

Leggi su Nonsolo.tv

è youtuber,, divulgatore e fumettista, oltre ad essere uno dei volti più conosciuti del panorama; ma ridurre la sua carriera a un semplice “parla di fumetti e cartoni” non sarebbe giusto: la sua storia è quella di un ragazzo che ha trasformato la passione di una vita in un vero e proprio impero mediatico.Tutto ha inizio nel 2011, quandopubblica il suo primo video su YouTube in cui analizza a modo suo il famoso cartone animato (o anime, per i più bacchettoni) Doraemon, il quale darà il via a una delle sue rubriche più longeve, ““.in questi video si mostrerà sempre eccitato e molto appassionato alle cose che racconta, non limitandosi semplicemente a recensire, ma cercando sempre di dare una chiave di lettura più ampia alle opere che andava via via trattando, appassionando anche chi non è del mestiere.