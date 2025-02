Justcalcio.com - Quanto guadagna Conceiçao al Milan|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 20:19:00 Fermi tutti!alCalciomercato.com Homeal Milan Sergioè stata la scelta del Milan per sostituire Paulo Fonseca. Da un portoghese all’altro, il club rossonero ha deciso di puntare sull’ex esterno di Parma, Lazio e Inter che torna in Italia dopo 20 anni. Le cose non stanno andando benissimo, per centrare la qualificazione in Champions League non si può sbagliare nulla da qui alla fine della stagione e intanto sono già circolate alcune voci su una possibile separazione tra i rossoneri e il tecnico portoghese prima di giugno.