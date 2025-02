Oasport.it - Quanti punti ha guadagnato Brignone su Gut-Behrami: la nuova classifica dopo la discesa di Kvitfjell

Da +70 a +213. Le tre gare andate in scenai Campionati Mondiali di Saalbach hanno consentito a Federicadi guadagnarepesanti (per la precisione 143) sulla rivale Lara Gut-nella sfida titanica con in palio la leadership dellagenerale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino.L’azzurra, grazie alla doppietta in gigante a Sestriere e al quinto posto odierno inlibera a, è andata in fuga e adesso può contare su un vantaggio molto interessante nei confronti della sua prima inseguitrice quando mancano undici competizioni (tre discese, tre superG, due giganti, due slalom ed un recupero ancora da stabilire) al termine della stagione.La strada è ancora lunga, ma visto che né Gut-né(a meno che non sia necessario, eventualmente ad Are e alle Finali di Sun Valley) si cimentano tra i pali stretti a conti fatti le due principali protagoniste della corsa alla Sfera di Cristallo potranno disputare al massimo nove gare da qui alla conclusione di questa edizione della Coppa del Mondo.