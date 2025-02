Oasport.it - Quando inizia il Mondiale di F1? Programma GP Australia 2025, orari, tv, streaming

Nel week end del 14-16 marzo andrà in scena il primo appuntamento deldi F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne () la curiosità sarà tanta per un campionato che si presenta tra tanti punti interrogativi, anche a valle di quanto è accaduto nel corso dei test pre-season in Bahrain.La Ferrari ha grandi ambizioni e vorrà presentarsi al via del fine-settimanano al meglio delle proprie possibilità, volendo dar seguito a quanto fatto vedere nelle ultime edizioni, viste le affermazioni del 2022 di Charles Leclerc e dell’anno passato di Carlos Sainz. Rossa che avrà una coppia di piloti rinnovata, dal momento che col monegasco ci sarà Lewis Hamilton.Il connubio tra la Rossa e il Re Nero è molto affascinante e Lewis ha mostrato grandissime motivazioni per cucirsi addosso la monoposto nel corso delle prove a Sakhir.