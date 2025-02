Biccy.it - Quando finisce il Grande Fratello, la data e l’inizio di The Couple

Dopo più di cinque mesi nella casa, i gieffini nelle ultime settimane si sono chiesti più volte “il?”. Alfonso Signorini in una delle ultime puntate ha fatto uno scherzo ai concorrenti: “Siamo arrivati al giro di boa, ma andremo avanti ancora a lungo, preparatevi a stare qui mesi. No sto scherzando, non voglio esagerare. Diciamo che manca poco, non starete lì dentro oltre marzo“.il? L’annuncio di Alfonso Signorini.Ieri sera durante la 35esima puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha finalmente svelatoil: “Adesso lo possiamo dire, l’ultima puntata andrà in onda il 31 marzo, che è lunedì“.Potrebbe quindi non esserci nessuna pausa tra il GF e il nuovo reality di Mediaset, The. Il programma che sarà condotto da Ilary Blasi secondo Il Messaggero inizierà il 7 aprile: “Lunedì 7 aprile sulla rete ammiraglia di Mediaset dovrebbe iniziare The, il reality in cui coppie del mondo dello spettacolo – partner, parenti, colleghi o anche antagonisti storici del mondo dell tv – verranno messe a dura prova psicologica e fisica”.