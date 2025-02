Donnapop.it - Quando finisce il Grande Fratello e quando inizia il programma di Ilary Blasi? Ecco finalmente la data

Ildi Alfonso Signorini lascerà ben presto il posto al nuovodi, The Couple. Mauno el’altro?Le prime indiscrezioni circa la nuova trasmissione condotta dariportavano comedi inizio il prossimo 7 aprile; come sappiamo, The Couple ricorda un po’ uncon regole leggermente diverse. Pare, inoltre, che nella prima stagione del reality ritroveremo volti già visti neldi Signorini.Fra questi Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet. Mail? Come detto in una delle ultime puntate del reality dal conduttore stesso, “ormai si è arrivati al giro di boa”. Alcuni dei finalisti sono già stati resi noti e ora si attendono queste ultime settimane per capire chi vincerà.