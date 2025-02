Quando conviene usare il Mac invece di un PC?

Leggi su .com

Un caro amico mi ha chiesto: mi piacerebbe comprare un computer Mac, solo che costano cari, mioppure lascio stare?Facendo le dovute riflessioni vediamo allora, secondo me, vale la pena comprare un computer Mac della Apple, sia esso un MacBook o un iMac (il Mac inversione desktop), enon ha davvero senso perchè può bastare un normale PC che costa anche la metà. Cercando di essere il più possibile obiettivo (Navigaweb non si può certamente considerare un blog per Apple fan), vediamo di capire in quali casi un Mac è meglio di un PC Windows e chi ne avrebbe bisogno.LEGGI ANCHE: Vale la pena comprare un MacBook di ultima generazione?1) Affezionato alla AppleMolte persone che acquistano i Mac, di solito, sono affezionati consumatori di prodotti Apple quindi hanno già avuto un Mac o possiedono sicuramente l'iPad e l'iPhone.