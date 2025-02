Cultweb.it - Quando Benedetto XVI se ne ando?: furono le prime dimissioni papali della Storia?

L’11 febbraio 2013, con effetto il 28, nel corso del concistoro per la canonizzazione dei Martiri d’Otranto,XVI annunciò – con un discorso in latino – le suea causa dell’età avanzata che, a suo dire, non gli consentiva più di esercitare in modo adeguato il ministero petrino: si trattava più precisamenterinuncia all’ufficio di romano pontefice, che il cardinale Angelo Sodano definì “un fulmine a ciel sereno”. In realtà, pur essendo il primo papa dimissionario di epoca moderna, egli non fu il primo ponteficea rinunciare al suo sacro incarico.Il primolista pare sia stato Clemente I, papa dal 92 al 99 d.C. e venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa: arrestato ed esiliato in Crimea dall’imperatore Nerva nel 97, egli rassegnò lepoiché non in grado di guidare la Chiesa lontano dal Vaticano; a succedergli fu Evaristo I, che però si dice abbia accettato l’incarico dopo il presunto martirio del suo predecessore, avvenuto nell’anno 100.