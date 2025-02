Formiche.net - Quale futuro per la Us Navy. Le sfide tra cantieristica e Cina nell’era Trump

Durante l’audizione di conferma davanti alla Commissione per i servizi armati del Senato Usa, John Phelan, indicato da Donaldcome prossimo segretario alla Marina (SecNav), ha esposto quelle che saranno le sue priorità come nuovo capo della USe del Corpo dei Marine. Ridurre i ritardi nella consegna delle nuove navi, rinvigorire il sistema cantieristico americano e rimpinguare le scorte di munizioni, questi i capisaldi dell’amministrazioneper la Marina. Nel frattempo, il repulisti ai vertici militari Usa attualmente in corso solleva interrogativi circa i futuri piani delle Forze armate.Shipbuilding first“La Marina degli Stati Uniti è a un bivio”, ha affermato Phelan, procedendo a elencare quelle che ritiene essere le maggiori criticità delle forze navali di Washington, “dispiegamenti prolungati, manutenzione inadeguata, enormi sforamenti dei costi, ritardi nella costruzione delle navi, audit falliti, alloggi non all’altezza e, purtroppo, tassi di suicidio da record sono fallimenti sistemici che non sono stati affrontati per troppo tempo”.