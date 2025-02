Thesocialpost.it - “Qualcosa si muove nella pasta”. Orrore nella mensa italiana, cos’hanno servito ai bambini

Leggi su Thesocialpost.it

Un nuovo episodio di disservizio nelle mense scolastiche ha fatto scalpore nell’hinterland trevigiano. Giovedì, durante la pausa pranzo alla scuola elementare Luigi Einaudi di San Cipriano a Roncade, le maestre che assistono gli alunni durante il pasto sono rimaste sconvolte nel trovare dei vermial sugo. Alcuni di loro hanno scattato foto del ritrovamento e avvisato il comitato, che a sua volta ha informato le famiglie degli studenti. La società responsabile del servizio, la Dussmann, è tornata sotto i riflettori per un altro caso simile, dopo che già in passato era stata coinvolta in polemiche legate alla qualità del cibo. Nel novembre 2022, a Casale sul Sile, erano stati trovati dei filamenti metallici in una crema di carote. Le lamentele dei genitori si erano poi diffuse anche nei comuni circostanti, dove la Dussmann gestisce i servizi di refezione scolastica, come a Villorba, dove ci fu una protesta per la qualità di un “panino”.