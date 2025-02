Metropolitanmagazine.it - Qualcosa non torna riguardo alla morte di Gene Hackman, di sua moglie e del loro cane

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Due giorni fa l’attore, novantacinque anni, e sua, la pianista classica Betsy Arakawa (sessantatré anni), sono stati trovati senza vita nellaabitazione di Santa Fe Summit, a nord-est della città. Lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, ha confermato poco dopo che, oltrecoppia, anche uno deicani è deceduto. Non ci sarebbero dettagli che porterebbero a pensare a un atto criminale. «Tutto quello che posso dire», ha dichiarato, «è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione».Con il passare delle ore, tuttavia, il caso sta assumendo delle tinte sempre meno chiare. I corpi sono stati rinvenuti da un operaio, impegnato in lavori di manutenzione nella dimora, che ha poi avvisato le forze dell’ordine.