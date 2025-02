Quotidiano.net - Q8 Italia acquisisce Agriferr e ArMa per espandere la produzione di Biogas e Biometano

Q8ha sottoscritto un contratto preliminare d'acquisto del 100% delle quote di, società attive nel settore delladie BioGNL. Lo annuncia la società in una nota sottolineando che si tratta di un accordo "in linea con la visione di Q8 per una transizione energetica che coniughi l'impatto positivo sull'ambiente e la sicurezza energetica del sistema Paese".è un'azienda proprietaria di un impianto per ladi BioGNL - operativo da fine 2023 con unadi 2,5 milioni di standard metri cubi annui - attiva da anni nelladida sottoprodotti agricoli con un impianto che sarà convertito nelladi- con un potenziale di 2,1 milioni di standard metri cubi annui.gestisce un impianto didi, da scarti e residui agricoli, che sarà anch'esso oggetto di riconversione per ladi, raggiungendo un output annuale di 2,1 milioni di standard metri cubi annui.