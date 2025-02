Puntano pistola e rubano auto a Nerviano, fanno una rapina a Garbagnate, inseguiti e presi a Lainate

Leggi su Ilnotiziario.net

puntata per rubare l’in farmacia a, inseguimento dei carabinieri e cattura a. Pomeriggio di follia per duetori che hanno seminato il panico in zona, prima di essere arrestati.contro padre e figlio aNel pomeriggio di lunedì 24 febbraio, intorno alle 15:30, un padre .