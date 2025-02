Sololaroma.it - PSG-Lille, il pronostico di Ligue 1: stuzzica il risultato esatto

Leggi su Sololaroma.it

La serata di oggi, venerdì 28 febbraio, darà il via alla ventiquattresima giornata di1, con la sfida delle ore 20.45 tra Monaco e Reims. Tre invece saranno le gare che si svolgeranno domani, con il programma che si chiuderà al Parco dei Principi alle ore 21.05. Ad affrontarsi saranno PSG e, in un incontro che opporrà la prima della classe, ovvero la formazione parigina, alla quarta, impegnata nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.Match dunque molto importate per il, che si presenterà a questo appuntamento con due vittorie consecutive alle spalle, con l’ultima che ha permesso di superare in classifica il Monaco e restare a due sole lunghezze di ritardo dalla terza posizione, occupata momentaneamente dal Nizza. Dalla parte opposta invece il PSG continua ad essere decisamente lanciato verso la conquistata di un nuovo titolo, con i punti di vantaggio sul Marsiglia che sono saliti a tredici.