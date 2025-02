Screenworld.it - PS VR2 è stato un flop per Sony e ne abbassa il prezzo (per sempre)

, sul proprio blog ufficiale, ha deciso dire permanentemente ildel PlayStation VR2 dopo un’accoglienza deludente sul mercato. L’headset, lanciato a uniniziale di 549,99€, verrà ora venduto a 449,99€ a partire da marzo 2025. Anche il bundle con il gioco Horizon: Call of the Mountain subirà lo stesso ribasso, rendendolo un’offerta allettante per chi desidera avvicinarsi alla realtà virtuale di PlayStation.Questo taglio diriflette il tentativo didi risollevare le vendite di un dispositivo che non ha avuto il successo sperato. La concorrenza con prodotti come Meta Quest e la mancanza di una killer app hanno contribuito alla difficile posizione di PS VR2 nel mercato della VR. Inoltre,aveva già interrotto temporaneamente la produzione per gestire un eccesso di scorte invendute, e questa riduzione delsembra inserirsi in una strategia più ampia per incentivare le vendite.