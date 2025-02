Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 28 febbraio 2025

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,28, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi28? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Ospite Francesca Mannocchi con un reportage dall’Ucraina: a 3 anni dall’inizio del conflitto e? tornata in quei luoghi ad ascoltare le voci di chi la guerra la sta combattendo e la subisce, alla vigilia di quello che sembra essere un accordo che cambiera?’ le sorti del conflitto. Spazio come sempre ai monologhi con le esibizioni di Andrea Pennacchi e dello stand upper Carmine Del Grosso, mentre per la musica salira? sul palcoscenico diun super ospite internazionale, lo sfidante estone dell’Italia all’Eurovision, Tommy Cash.