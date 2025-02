Veronasera.it - "Pronto Psicologo", nuovo ciclo di incontri al via a Verona

Al via undi quattrogratuiti dedicati alla psicologia e alla esplorazione del mondo delle relazioni interpersonali. Un progetto della 1a Circoscrizione, che sarà realizzato dal 1° marzo al 5 aprile, dalle 16.30 alle 18, nella sala da Lisca Cavalli in via Interrato dell'Acqua.