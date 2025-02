Laverita.info - Pronti gli aiuti in bolletta: sconti per tre mesi

Oggi la misura arriva in cdm insieme con il disegno di legge delega sul nucleare. Trovati circa 3 miliardi. Due terzi dei sostegni andranno alle famiglie con Isee fino a 20.000 euro, il resto è destinato alle imprese. Ieri sera vertice di governo a Palazzo Chigi.Il piano Ue per energia a basso costo si rivela soltanto una scatola vuota. L’Aeap, parte del Clean industrial deal, contiene sogni ma non affronta i veri nodi.Lo speciale contiene due articoli.