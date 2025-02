Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Inter: assenza pesante nella sfida scudetto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Losi decide al Maradona? No, perché il campionato è ancora molto lungo. Ma non c’è alcun dubbio sul fatto che l’esito dell’attesissimatrapossa in qualche modo indirizzare la lotta per il tricolore, ancora molto incerta. Fuga nerazzurra oppure immediato controsorpasso da parte dei partenopei?(Ansa) – Ilveggente.itIn realtà gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Antonio Conte non sono più gli unici competitor: l’Atalanta si è rifatta sotto dopo la goleada rifilata all’Empoli ed in caso di vittoria contro il Venezia – la Dea scenderà in campo a qualche ora dall’inizio del big match – potrebbe addirittura raggiungere l’in vetta alla classifica.