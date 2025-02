Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Venezia: occasione unica per Gasperini

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Nonostante un 2025 finora caratterizzato da troppi alti e bassi, in cui hanno inciso scelte di mercato, infortuni ed impegni ravvicinati, l’è tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto. I continui rallentamenti del Napoli di Antonio Conte, scivolato al secondo posto dopo l’ultima giornata, ed un’Inter che pur riconquistando la vetta ha commesso non pochi passi falsi hanno permesso alla Dea di riportarsi a -3 dai campioni in carica e a -2 dagli azzurri.per(Ansa) – Ilveggente.itLa squadra di Gian Pieronon può essere sottovalutata in ottica tricolore soprattutto perché da qui a maggio potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, essendo stata eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia.