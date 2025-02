Amica.it - Pronostici rispettati nella finale del talent culinario di Sky: ma ecco cosa è successo, i premi e l'ospite dell'ultima puntata di "MasterChef"

Italia ha incoronato, per la 14esima volta, il suo miglioro in cucina. Su Sky (disponibile on demand) è andata in scena ladelshowpiù seguito al mondo. E, come vedete nel video qui sopra, quest’anno isono stati.Chi ha vinto, ie gli altri classificatiIncoronata all’unanimità dai giudici Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo è stata Anna. La 32enne milanese di origini cinesi che ora vive a Venezia. «Mi sono vista più volte con i coriandoli che cadono su di me nello studio», diceva prima di entrare in Masterclass.Per lei 100mila euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e il suo primo libro di ricette: Pentole e zodiaco, in uscita l’11 marzo per l’editore Baldini+Castoldi.