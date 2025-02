Sport.quotidiano.net - Promozione - Girone "A». Marginone domenica riceve il San Marco Avenza. Tommei: "Sono sei finali da non fallire di qui alla fine»

Gara casalinga per ilche, al "Tei",, affronterà il Sanin una sfida fondamentale per la corsa salvezza, visto che in programma ci sarà anche lo scontro diretto tra Intercomunale Monsummano e Firenze Ovest. Gli arancioneri hanno bisogno di punti importanti per cercare di risalire la classifica ed avvicinarsi al Valdinievole Montecatini che si trova al quint’ultimo posto, con 24 punti. Ilè fermo al quart’ultimo con 19, assieme al Firenze Ovest: per questo motivo portare a casa i tre punti è più che mai fondamentale. "Sarà una partita – ha commentato– molto importante per noi, perché, chiaramente, ne mancano seidella stagione e saranno tutte fondamentali da qui. Affronteremo una squadra con cui ce la possiamo giocare, con la quale all’andata pareggiammo 1 a 1.