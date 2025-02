Ilgiorno.it - Priorità alle competenze e alle opportunità per i nostri giovani

Colombo Clerici* Irappresentano il fulcro per progettare lo sviluppo e la crescita di un Paese in cui la società e l’economia siano coese, inclusive e sostenibili. È necessario che la componentele di una popolazione sia dotata di conoscenze eappropriate. Secondo il focus Istat “Inelle città metropolitane: la fragilità dei percorsi educativi nei contesti urbani”, al 1° gennaio 2024 nelle 14 città metropolitane risiedono 4,8 milioni di bambini efino a 24 anni, oltre un terzo del contingente nazionale (13,6 milioni). Rappresentano il 22,6% della popolazione, ma con una significativa perdita rispetto al 1993 (-10%). Il confronto di genere vede una prevalenza della componente femminile, 94 maschi ogni 100 femmine. Favorire l’accessibilità e la partecipazione al sistema scolastico con un’offerta variegata di scuole di ogni ordine e grado è una condizione primaria per garantire l’istruzione a tutti.