PRIMA PAGINA – Garavaglia

Leggi su Lidentita.it

Non chiamatela rottamazione. L’iter per la nuova legge è iniziato e nei giorni scorsi il senatore leghista Massimo, Presidente della Commissione Finanze alla Camera al Senato, ha annunciato l’avvio del percorso del progetto legislativo che, nel dibattito politico, s’è già imposta come “rottamazione quinquies”. O cinque, per i meno versati nel latino o nel .L'Identità.