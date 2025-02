Ilrestodelcarlino.it - Prima girone G, recuperi il 5 marzo

Il comitato regionale ha deciso le date deidelle due gare delG di. Gli ultimi 27’ di Modigliana-San Pancrazio – gara sospesa per il doppio grave infortunio ai giocatori della formazione ravennate – si giocherà il 5, come Savio-Vecchiazzano, da ripetersi per l’errore tecnico dell’arbitro. Sempre il 5 si recupererà, nelN di Seconda Real-Loe Street mentre ieri si è disputata Bagnara-Riolese delM. In Seconda, si sono disputati gli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Emilia-Romagna di categoria con in campo le due ravennati, finalisti della fase provinciale. Purtroppo sono arrivate altrettante eliminazioni: il Porto Fuori ko casa 1-2 per mano della Dogatese malgrado la rete di Marchetti, il Santagata Sport (a segno con Billi ed El Baraka) ha perso 2-3 a Crevalcore.